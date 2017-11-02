ВИДЕО. В Китае строят роскошный отель в заброшенной шахте

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ВИДЕО. В Китае строят роскошный отель в заброшенной шахте
Foto: Vida Press
newsru.com

В Шанхае завершается строительство отеля Songjiang Inter Continental. Он знаменит тем, что большая его часть находится под землей. Здание строят в огромной яме бывшего карьера. Строители уже возвели основной корпус и показали, как будут выглядеть стандартные номера. Ожидается, что отель откроют для посетителей в мае 2018 года, сообщает China Daily.

Отель расположился в районе Сунцзян, что в 35 километрах от центра Шанхая. Красивые пейзажи и необычный природный ландшафт сделали это место популярным направлением у туристов. Проект удивительного подземного отеля разрабатывали британские архитекторы из бюро Atkins. По их словам, основной задачей было вписать здание в природный ландшафт.

Отель строят в заброшенном карьере, глубиной 90 метров. Предполагается, что на поверхности земли будут всего два этажа. Основная часть здания займет пространство внутри карьера, а два этажа и вовсе сделают подводными. Там будет несколько люксовых номеров для гостей, ресторан и аквариум глубиной 10 метров.

В подземном отеле будет 370 номеров, просторные общественные зоны и конференц-залы, вместимостью до 1000 человек. Songjiang InterContinental Hotel позиционируют как спортивный и развлекательный спа-курорт. Гостям предложат заняться скалолазанием или прыгнуть с банджи. Изюминкой отеля станет водопад, который будет стекать с самой высокой точки карьера прямо в центре здания.

Британские архитекторы заявляют, что позаботились о том, чтобы отель стал одной из самых "зеленых" гостиниц в Китае. Его проектировали с учетом новейших разработок в области экологии, накопления и использования природных ресурсов. В здании будут активно использовать солнечную и геотермальную энергию. На крыше здания высадят деревья, чтобы отель лучше вписался в окружающий ландшафт.

Ранее британское издание Daily Mail сообщало о том, что приблизительная стоимость отеля составила 345 миллионов фунтов стерлингов, а стоимость ночи в стандартном номере обойдется гостям в 200 фунтов.

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