Сильные дожди и ветер могут стать причиной не только поваленных деревьев, но и чего похуже. Так в Мьянме они привели не просто к разливу реки – там утонула огромная буддийская пагода.
Пагода Thiri Yadana Pyrolone Chantha была построена не так давно – в 2009 году и изначально находилась довольно далеко от реки. Но в этом году в Мьянме выпало рекордное количество осадков и река вышла из берегов. Паводок подмыл постройку и она довольно быстро ушла под воду. Одному из посетителей храма удалось снять этот момент на видео.