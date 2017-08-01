Пагода Thiri Yadana Pyrolone Chantha была построена не так давно – в 2009 году и изначально находилась довольно далеко от реки. Но в этом году в Мьянме выпало рекордное количество осадков и река вышла из берегов. Паводок подмыл постройку и она довольно быстро ушла под воду. Одному из посетителей храма удалось снять этот момент на видео.