ВИДЕО: В Норвегии за Полярным кругом появится необычный отель-кольцо

Delfi Turgid
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Архитектурное бюро Snøhetta спроектировало на севере Норвегии необычную гостиницу, которая выглядит как стоящее в воде на сваях кольцо. Отель Svart расположится за Полярным кругом, рядом с ледником Свартисен. Svart на древненорвежском обозначает "черный" и "синий" – цвета "старого" льда Свартисена.

Источником вдохновения для необычной формы гостиницы стали А-образная конструкция для сушки рыбы и рыбацкая хижина-рорбю, половина которой стоит на суше, а другая половина – в воде.

Между сваями гостиницы установлены мостки, по которым летом могут гулять постояльцы, а зимой там предполагается хранить лодки и байдарки. Кроме того, гостиница будет потреблять меньше энергии, чем вырабатывать. Так, на крыше будут установлены солнечные батареи, а практически сплошное остекленение позволить номерам, ресторану и террасе получать максимум возможного света. Для отопления предполагается использовать геотермальные скважины с тепловыми насосами.

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Delfi Turgid

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