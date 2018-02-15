ВИДЕО: В польском Закопане построили самый большой в мире снежный лабиринт

Delfi Turgid
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Закопане – популярное место поездок для жителей Латвии как летом, так и зимой – благодаря своим отличным видам и приемлемой цене. В январе этого года там появилась еще одна достопримечательность, на которую стоит посмотреть – самый большой в мире снежный лабиринт.

Создатели утверждают, что это самый большой лабиринт в мире – за месяц они создали лабиринт общей площадью 2500 квадратных метров и стенами, высотой в два метра. Блоки лабиринта сделаны из искусственного снега, а внутри у него находится немало тайных ходов и площадок с прекрасными видами на окрестности. На выходе из лабиринта расположен гигантский снежный замок.

Побывать в лабиринте можно бесплатно.

До строительства парка в Закопане самым большим считался лабиринт в Канаде площадью 1700 квадратных метров.

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Delfi Turgid

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