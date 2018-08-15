ВИДЕО: В Риме две туристки подрались из-за выгодного ракурса для селфи

Delfi Turgid
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Инцидент перерос в драку с участием восьми человек, которую разнимали полицейские.

Конфликт двух туристок возле знаменитого фонтана Треви в Риме перерос в драку с участием восьми человек.

19-летняя голландка и 44-летняя американка не поделили место для селфи. Недавно мэрия Рима приняла решение ограничить доступ к достопримечательности из-за огромного количества народа: тысячи туристов ежедневно купались в фонтане, забирались на скульптуры, мусорили. Теперь подойти к фонтану можно лишь на несколько секунд в порядке живой очереди. Видимо, это и вызвало конфликт между туристками: словесная перепалка переросла в драку, к которой подключились родственники и спутники женщин. По словам полиции, всех участников драки удалось унять и никто серьезно не пострадал, пишет портал "Моя Планета".

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Delfi Turgid

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