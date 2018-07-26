Виды с открытки: 10 природных чудес Италии

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 10
Скала-дей-Турки (Турецкая лестница)
Виды с открытки: 10 природных чудес Италии
Foto: Vida Press

Италия — это не только города, пицца, паста и джелато, но и великолепная природа. Величественные скалы, горные озера и вулканы — это та Италия, до которой добирается меньшая часть туристов. Pandotrip рассказывает об удивительных местах Италии, которые впечатляют не меньше Колизея.

Озеро Брайес

Виды с открытки: 10 природных чудес Италии
Foto: Vida Press

Горное озеро Лаго-ди-Брайес находится на юге Тироля среди горных вершин. Вода в озере настолько чиста, что кажется кусочком бесконечного неба. По берегам озера проходят пешие тропы сквозь сосновые леса, а вдоль берегов можно увидеть крохотные заливы с укромными пляжами.

1 10
Скала-дей-Турки (Турецкая лестница)

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Итальянцы делают это лучше: 48 вещей, в которых они преуспели больше всех

Итальянцы делают это лучше: 48 вещей, в которых они преуспели больше всех

Солнце, море и песок. 12 лучших пляжных городов южной Европы

Солнце, море и песок. 12 лучших пляжных городов южной Европы

Подумайте дважды: 12 мест, куда в 2018 году лучше не ездить

Подумайте дважды: 12 мест, куда в 2018 году лучше не ездить

Все секреты Риги!

Рижские маршруты: до Межциемса здесь был Силациемс
В центре Праги ввели запрет на велосипеды

В центре Праги ввели запрет на велосипеды

Виды с открытки: 10 природных чудес Италии

Виды с открытки: 10 природных чудес Италии

12 вещей, о которых молчат отели All Inclusive

12 вещей, о которых молчат отели All Inclusive (4)

Острые ощущения гарантированы: Топ-8 опасных, но живописных дорог

Острые ощущения гарантированы: Топ-8 опасных, но живописных дорог

ФОТО NASA: За Сааремаа вращается гигантский вихрь из сине-зеленых водорослей

ФОТО NASA: За Сааремаа вращается гигантский вихрь из сине-зеленых водорослей

подробнее
12 вещей, о которых молчат отели All Inclusive

12 вещей, о которых молчат отели All Inclusive (4)

Виды с открытки: 10 природных чудес Италии

Виды с открытки: 10 природных чудес Италии

Найди меня, если сможешь: Топ-10 сокровищ, которые все еще пытаются искать

Найди меня, если сможешь: Топ-10 сокровищ, которые все еще пытаются искать

Острые ощущения гарантированы: Топ-8 опасных, но живописных дорог

Острые ощущения гарантированы: Топ-8 опасных, но живописных дорог

Очарование старины и роскошный замок: что посмотреть в Дундаге и ее окрестностях

Очарование старины и роскошный замок: что посмотреть в Дундаге и ее окрестностях

подробнее