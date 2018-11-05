Вильнюс ищет компанию, которая установит рождественскую елку

Вильнюсская мэрия ищет компанию, которая установила бы рождественскую елку – как и прежде елка будет сделана из металлической конструкции и еловых лап.

В конкурсе указано, что елка, т.е. металлический каркас с еловыми лапами должен быть не меньше 25 м в высоту, и диаметром не меньше 10 м. Конструкцию мэрия не будет покупать, только возьмет в аренду на время праздника.

Рождественскую программу Вильнюсская мэрия представит 22 ноября, поэтому пока не говорят, как будет выглядеть главная елка в этом году. Напомним, что церемония зажжения огней на елке состоится 1 декабря. Планируется, что елка появится до 28 ноября – все работы займут чуть больше недели.

Ее уберут 8 января, после православного Рождества. В прошлом году в городе стояла 27-метровая елка, украшенная 70 000 лампочек. Ее украсили 900 игрушек. Аренда конструкции, ее сборка и демонтаж обошлись в прошлом году в 44 000 евро.