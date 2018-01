"Вильнюс – точка G Европы". Для столицы Литвы сделали сексуальную рекламу

Представьте себе такую эффектную рекламу Вильнюса, увидев которую, иностранец захочет найти и посетить столицу Литвы. Похоже, что именно такой рекламный плакат удалось создать студентам рекламной школы Atomic Garden.

Лежащая в кровати девушка выразительно держится рукой за простыню, а рядом надпись "Никто не знает, где это находится, но когда находишь – это великолепно. Вильнюс – точка G Европы". Предназначенная для иностранцев пикантная весть на рекламе Вильнюса быстро распространилась в социальных сетях и не осталась незамеченной.

Представитель по связям с общественностью Каунасской мэрии Мантас Бертулис на своей странице в Facebook порадовался такой рекламе: "Я не знаю, кто это сделал. Я не знаю, у кого родилась такая идея. Но я хотел бы пожать им руку. Это, наверное, самая сильная реклама Вильнюса, какую мне довелось видеть. С этой линией можно далеко пойти. И это лучший подарок, какой Вильнюс мог получить сегодня. Браво!"

Портал DELFI.lt связался с представителем по связям с общественностью Go Vilnius Мантасом Вайтекунасом и выяснил, что это еще не завершенная рекламная кампания. "Go Vilnius побуждает и поддерживает творчество и развитие творческой индустрии в городе. Мы ищем новые и интересные идеи, которые помогут представить город и эффективнее развивать рекламные кампании, мы сотрудничаем с рекламной школой The Atomic Garden. Во время одной из встреч The Atomic Garden показала творческие работы студентов. Несколько эскизов, в числе которых была идея G-spot, нас впечатлили. Этот эскиз - работа способных студентов, Go Vilnius будет развивать его для зарубежных рынков", – сказал Вайтекунас.