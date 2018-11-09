Вильнюсская телебашня изменит облик: вместо ресторана появится высотная гостиница

На Вильнюсской телебашне, возможно, не останется вращающегося ресторана, из окон которого за час можно осмотреть всю панораму столицы. Как пишет портал rus.delfi.lt, этот вопрос еще до конца не решен, но в первичных проектах вращающегося круга не останется.

"Башне уже 38 лет, она уже в возрасте. Бетонные и металлические конструкции за это время изнашиваются, поэтому башню пора реконструировать как инженерную постройку. Другая цель – переделать, изменить ее концепцию, поскольку раньше это был телекоммуникационный проект", – сказал Каминскас.

Он прибавил – те же функции башня выполняет и сейчас, но в силу изменения технологий, такая высокая башня уже не нужна, оборудование стало меньших размеров, компактнее, поэтому помещения можно приспособить для рекреации – досуга и развлечений.

Внешне башня не должна измениться, но внутри нее должна открыться гостиница.

На первом этаже башни можно ознакомиться с идеями архитекторов. Идея архитектора В.Обыдова, который проектировал башню, была проста – на столбообразной основе размещается конструкция, напоминающая летающую тарелку. На ней - башня Гедиминаса. Этот образ, по словам Каминскаса, должен сохраниться.

"Это был 1980 г., смелое десятилетие, все хотели лететь в космос. Если вернуться к тому, что должно остаться, а что нет, так сами конструкции, форма останутся прежними, но наверху появится больше пространства для посетителей", – сказал Каминскас.

По его словам, на верхушке башни есть три этажа: на 19-м ресторан "Млечный путь", а 20 и 21 были предназначены для оборудования: "Там были датчики, оборудование для формирования сигнала. [...] Сейчас все это спускаем вниз, а наверху можно будет проводить конференции".

Новые пространства будут предназначены для посетителей, там будут проводить выставки. Еще один этаж отдадут под небольшую, но эксклюзивную гостиницу.

"Это будет гостиница с двумя или тремя номерами, самая высоко расположенная гостиница в Вильнюсе. Она будет эксклюзивной. Очень важно, чтобы привели в порядок пространство рядом с башней. Здесь должно появиться больше разных объектов: тропинки, летняя эстрада, кафе, детские площадки", – сказал Каминскас.

Вильнюсскую телебашню посещают 120 000 человек в год. Надеются, что после реконструкции их число увеличится в два раза. Пока ищут инвесторов, поэтому, когда начнется реконструкция, еще не известно.

Кстати, несмотря на то, что на лифте посетители поднимаются в ресторан на 19-й этаж, если считать в обычных этажах жилых домов, это получается 55-й этаж. Высота самой башни - 326,5 м, а площадка обозрения находится на высоте 165 м.