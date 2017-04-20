Администрация Бангкока пошла на такие меры, чтобы сделать столицу более безопасной и чистой и освободить тротуары для пешеходов.

Главный советник губернатора Бангкока Ванлоп Суванди (Wanlop Suwandee) пообещал, что до конца года чиновники уберут не только уличных торговцев едой, но и другими товарами. По его словам, зачистка коснется всех 50 районов столицы.

Никаких исключений в данном вопросе не будет, подчеркнул Суванди. "Уличные торговцы слишком долго занимали тротуары, но мы предоставили им законные места на рынках для продажи еды и других товаров. Никакого промедления с этой операцией не будет", — сказал чиновник.

Бангкок славится своей уличной едой. Ранее в апреле американский телеканал CNN назвал столицу лучшим в мире городом по этому параметру. Суванди отметил, что благодарен CNN за такое признание. Вместе с тем чистота и безопасность улиц являются приоритетом для администрации Бангкока, пояснил он.

Заместитель гендиректора туроператора "НТК Интурист" Сергей Толчин заявил Национальной службе новостей (НСН), что данный запрет вряд ли отпугнет путешественников от столицы Таиланда, так как уличная еда обычно пользуется большим спросом в курортных зонах.