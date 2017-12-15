Власти Ибицы решили, что ночью лучше спать

Власти курортного острова Ибица начали радикальную борьбу с шумом. Туристам придется вести себя тише и раньше расходиться на ночлег. Об этом пишет портал turizm.ru.

Известные на весь мир клубы и дискотеки испанской Ибицы столкнулись с радикальными ограничениями местных властей. Муниципалитет вводит новые правила, согласно которым все развлекательные заведения должны закрываться не позднее 3 часов ночи, а открытые террасы баров и ресторанов – не позднее 23 часов. В настоящее время многие дискотеки Ибицы работают до утра, а террасы – до 2 ночи. Кроме того, владельцам клубов и кафе придется снизить уровень шума с нынешних 100 дБ до 55 дБ ночью и 65 дБ днем, а также установить в помещениях звуконепроницаемые окна и автоматические системы вентиляции.

Мэр столицы острова Сан-Антонио Хосеп Тур заявил, что власти намерены улучшить имидж курорта, который был "девальвирован" постоянными нарушениями порядка на центральной улице города Вест-Энд, где расположены основные бары и клубы. Владельцы бизнеса в ответ заявили, что власти слишком строги и их новые решения могут навредить как и местным жителям, так и туристам.

Закон с новыми нормами вступают в силу в феврале 2018 года. После чего всем заведения будет дано 6 месяцев их выполнение. Нарушители лишатся лицензий.

Напомним, что высокий туристический сезон на Ибице длится с июня по сентябрь.