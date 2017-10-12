43-метровая Башня Гёте была охвачена огнем на большой высоте, тушение оказалось невозможным. До 1999 года она была самой высокой деревянной постройкой ФРГ в публичном доступе.

Во Франкфурте-на-Майне сгорела одна из наиболее высоких деревянных построек в Германии – Башня Гёте (Goetheturm). "Башня обрушилась, спасти ее уже нельзя", - сообщил представитель местной пожарной службы ранним утром в четверг, 12 октября.

Поскольку пламя распространилось на большую высоту здания и существовала опасность обрушения, пожарные после прибытия не имели возможности приступить к тушению и могли лишь предотвратить распространение огня на территорию вокруг башни. Причина возгорания неизвестна, указывает dpa. "Материальный ущерб оценить невозможно, однако духовные потери огромные", - цитирует агентство слова представителя пожарных.

Расположенная во франкфуртском районе Заксенхаузен 43-метровая Goetheturm до недавнего времени являлась самой высокой доступной для посещения деревянной постройкой в Германии. В 1999 году этот статус перешел к 60-метровой Башне тысячелетия (Jahrtausendturm) в Магдебурге, которая является самой высокой деревянной постройкой в мире.

Франкфуртская башня была возведена в 1931 году и получила имя Иоганна Вольфганга Гёте по случаю предстоявшей 100-летней годовщины смерти поэта. В 2014 году она была отреставрирована.