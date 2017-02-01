"Водяные" колокольни. Шесть церквей, которые стали жертвами прогресса и… утонули

Потоси (Венесуэла)

До 1985 года это был маленький городок на 1200 жителей, но потом на местной речке решили построить ГЭС, в результате чего территория города оказалась в зоне затопления. ГЭС построили, город затопили, вот только под воду ушли далеко не все его постройки — колокольня местной церкви высотой в 26 метров оказалась частично над водой.

В таком неприглядном, но очень привлекающем туристов виде она проторчала из воды 26 лет, пока в 2010 году в результате Эль-Ниньо в регион не пришла засуха. Уровень воды в водохранилище упал на 30 метров, так что земля в районе, где раньше была деревня, полностью высохла. Вот только от церкви остался лишь остов.

Поскольку Эль-Ниньо носит цикличный характер, есть все шансы на то, что в обозримом будущем церковь вновь может скрыться под толщей воды.