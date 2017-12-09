Восстанавливать гору Гедиминаса в Вильнюсе будут пять лет

Основательное приведение одной из самых известных вильнюсских достопримечательностей - горы Гедиминаса - в порядок займет, по словам вице-министра культуры Литвы, около пяти лет.

"Мы хотим обойти по всему периметру, применить комплексные меры. Я думаю это займет около 5 лет, но склон, красивый, поросший травой склон уже точно должен быть во второй половине 2019 года", – сказал 7 декабря членам Вильнюсского горсовета Ренальдас Аугустинавичюс.

Представляя проводимые на горе работы, рассказывая о состоянии горы, он сказал, что на данный момент выделены деньги только на подготовку горы к зиме, а также на серьезные работы на северном склоне. На данный момент на это планируют выделить 5–7 млн. евро.

"Я точно не могу сказать, какая будет окончательная стоимость всех работ, поскольку сегодня мы долгосрочные работы только проектируем и приводим в порядок только места оползней", – сказал Аугустинавичюс.

Например, по его словам, поступали предложения укрепить северо-западный склон при помощи свай и других "агрессивных мер", однако все же учли современные предложения использовать так называемые габионы – сетчатые изделия, набитые землей.

Северо-западный склон также планируют засеять глубокоукореняющимися травами, по словам вице-министра, это более эффективное средство, чем кусты и деревья.

Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям на следующей неделе будет решать, объявлять ли экстремальную ситуацию в связи с горой Гедиминаса в масштабе всего государства.

В ноябре Литовская геологическая служба предупредила, что деформации на горе Гедиминаса расширяются, возможны новые оползни, но они не представляют опасности для башни и развалин Верхнего замка. По словам экспертов, оползни обусловлены сильными осадками. Специалисты наблюдают разрывы на всей поверхности горы. Вильнюсская мэрия объявила экстремальную ситуацию в связи с горой Гедиминаса в июне этого года.