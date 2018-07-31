Вперед, в выходные! ТОП-10 идей для романтических летних выходных

Отдых — самый лучший подарок, который можно преподнести себе и своим любимым. Особенно летом, когда беззаботную ночь вне дома можно объединить с осмотром неизведанных прежде мест и отдыхом на природе. Национальный эксперт подарков, компания "Lieliska dāvana", представляет десять идей для романтических летних выходных прямо в Латвии или с выездом к ближайшим соседям: в Литву или Эстонию. Это перезарядит внутренние "батарейки" и отвлечет от повседневных забот.

Поющие пески Эстонии, потрясающий аквапарк и романтика Таллина

При путешествии в Эстонию этим летом, наконец, пришло время осмотреть Лауласмаа, элегантный курорт на берегу Балтийского моря всего в 30 минутах езды от центра Таллина. Это место знаменито своим уникальным пляжем "поющих песков". Окружающая Лауласмаа красивейшая природа идеально подойдет для пробежек, поездок на велосипедах, скандинавской ходьбы, плавания и принятия солнечных ванн. Для ночевки стоит выбрать стильную реновированную гостиницу "Laulasmaa SPA". Именно здесь в 50-е годы прошлого века находился популярный элитный санаторий. И однозначно не забудьте осмотреть расположенный неподалеку романтичный водопад Кейла, где снимались кадры для известного латышского фильма "Vella kalpi".

Foto: Shutterstock

Если вы путешествуете вместе с детьми, идеальным местом на выходные в Эстонии станет живописный полуостров Виимси в десяти километрах от Таллина. Словно магнитом в это место притягивает современная гостиница "Viimsi Tervis SPA", SPA-центр которой — крупнейший в Эстонии и заманивает 15 саунами, джакузи и бассейнами. Дети, в свою очередь, придут в восторг от имеющегося здесь парка с детскими аттракционами, в котором оборудована зона с лазалками, высокими горками и батутами, симуляторы ралли, уютная игровая площадка для деток помладше и многое другое. Ну, а на десерт — крупнейший аквапарк Эстонии "Atlantis H20 Aquapark". Когда же душа уже притомится от водных радостей, можно осмотреть расположенный неподалеку Этнографический музей Виимси, в котором вы узнаете много нового о жизни древних эстонцев.

Таллин есть смысл посетить в любое время года, но особенно город красив именно летом, когда заодно можно насладиться песчаными пляжами и живописными набережными. Романтический средневековый старый город с узкими улочками и древними башнями является одним из лучше всего сохранившихся центров Ганзейских городов в мире. Визитной карточкой Таллина являются также и комфортабельные SPA-гостиницы, например, "Kalev SPA Hotel" в самом сердце Старого Таллина, с большим парком водного отдыха.

Юг Литвы, великолепная Паланга и соляные источники в Друскининкае

Если на выходные хочется отыскать тихое местечко, чтобы спрятаться от будничной суеты, отличным выбором будет Бирштонас. Именно этот город назвали самым тихим литовским курортом, и знаменит он своими минеральными водами и красотой природы. Именно это место в лечебных целях в стародавние времена посещали правители и члены их семей. Не стал исключением и известный литовский великий князь Витаутас. Об отдыхе гостей в Бирштонасе заботится большое количество красивых гостиниц, например, изысканная "Royal SPA Residence", которая предлагает полный спокойствия отдых в оздоровительной атмосфере.

Foto: Shutterstock

Если же хочется большей оживленности, то великолепным выбором будет очаровательный курорт Паланга, где отдыхающих на городском пирсе, уходящим в море, ждут сказочные закаты. Пешеходная улица здесь подготовила богатую ночную жизнь, а по всему городу расположены интересные достопримечательности. Вас ждут чудеса Музея янтаря, привлекательные виллы 20-го века, Ботанический сад и, разумеется, красивые пляжи.

Для того, чтобы перевести дух, можно отправиться на популярнейший литовский курорт Друскининкай на самом юге страны, расположившийся на живописных берегах реки Неман, у границы с Польшей и Белоруссией. Название этого города произошло от литовского слова "druska" — "соль", поскольку именно соленые лечебные источники, грязь и минеральные воды издавна считаются величайшей ценностью этого курорта. Именно по случаю ценных природных ресурсов здесь и отстроены SPA-гостиницы, предлагая гостям оздоровление. В их числе и комфортабельная 4*-гостиница "SPA GODA".

Тишина Латвии и очарование замков

Если путь до Эстонии или Литвы кажется слишком долгим, Латвии тоже есть, что предложить большим и маленьким любителям путешествий. Например, в Смилтенском крае в местечке "Trīssaliņās" можно провести вечер на природе в сказочном деревянном домике на островке посреди небольшого озера. Насладитесь деревенской тишиной и спокойствием вдали от городской суеты и шума. Окутанную спокойствием ночь можно с наслаждением провести в красивейшем "Rēķu kalnā" в Латвийской Швейцарии в стороне Мадоны: на Видземской возвышенности, с холмов которой открываются красивейшие виды и чарующие закаты.

Foto: Shutterstock

Если весь год вы усердно работали, то отдыхать надо по-королевски. Именно такой отдых предлагает шикарный и изысканный замок Дикли в Валмиерском крае, где перед тем, как отдаться миру грез, можно погрузиться в сказочные ароматные лабиринты ароматерапии. В свою очередь, летняя столица Латвии Юрмала предлагает насладиться романтическим отдыхом в современном "Hotel Jūrmala SPA". Осталось выбрать свое путешествие мечты и в него отправиться. Желаем потрясающего лета!