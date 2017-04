Время = деньги: За сколько месяцев до путешествия лучше бронировать гостиницу?

Foto: Shutterstock

Желание в путешествии и сэкономить, и ночевать в приличной гостинице — та ещё погоня за двумя зайцами. Но если хорошо знать повадки каждого зайца, можно поспеть и за двумя. Новое исследование TripAdvisor под названием The Best Time to Book утверждает: в каждой стране гостиницы нужно бронировать в разное время.