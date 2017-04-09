Желание в путешествии и сэкономить, и ночевать в приличной гостинице — та ещё погоня за двумя зайцами. Но если хорошо знать повадки каждого зайца, можно поспеть и за двумя. Новое исследование TripAdvisor под названием The Best Time to Book утверждает: в каждой стране гостиницы нужно бронировать в разное время.

Чтобы этим летом поехать в Париж, например, отель стоит зарезервировать за пару месяцев. А если вы решили посетить Куту, город-курорт на Бали, бронировать ночлег лучше аж за семь месяцев.

Из всех 28 мест, фигурирующих в материале, самой наглядной иллюстрацией поговорки "Время — деньги" оказался Будапешт. Если зарезервировать там гостиницу за 3-5 месяцев до поездки, то можно сэкономить до 35%! Второе место делят Барселона и Стамбул: при резервации за 3-9 месяцев экономится треть стоимости. Дальше идёт Дубай (6 месяцев, 24%). В среднем, бронировать ночлег на Ближнем Востоке нужно за 2-4 месяца — это поможет сохранить до 20% денег.