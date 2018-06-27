Все, что плохо лежит: что можно и нельзя уносить из гостиниц и самолетов

Для пассажиров и гостей самолетов, круизных лайнеров и гостиниц предусмотрено все до мелочей. Более того, какие-то вещи даже можно брать с собой. Но важно понимать, где же проходит та грань, которую не стоит переступать, чтобы не утащить что-то, что должно оставаться на своем месте. Love Exploring рассказывает, что "можно присваивать", а что нет.

Можно: мини-комплекты для ванной

Миниатюрные наборы шампуня, мыла или крема для тела можно брать с собой.

Нельзя: предметы из уборочной тележки

Если вы не пополняете запасы чая или сахара в номере, то хозяйничать в уборочной тележке не следует. Если вы использовали весь набор продуктов для ванной, вам его любезно наполнят, но вот прихватить целую бутыль с шампунем сильно порицается.

Нельзя: полноразмерные комплекты для ванной

В большинстве отелей или круизных лайнеров размещены предупреждения, что с вас будет взиматься плата за унос полноразмерных продуктов для ванной. Вы можете ими пользоваться в пределах номера, но вот уносить флаконы нельзя.

Можно: тапочки

Тапочки можно забирать с собой — это одноразовые предметы, которые нельзя дезинфицировать и оставить для пользования другим постояльцам.

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Нельзя: халаты

Гостиничные халаты сделают ваше пребывание в отеле более приятным — после расслабляющей ванны приятно завернуться в белоснежный халат. Однако брать его с собой нельзя — с вас удержат его стоимость. Однако вы можете его купить при выписке.

Можно: конфеты на подушке

Пожалуй, это единственное, что вы можете взять с собой с гостиничной кровати.

Нельзя: постельное белье

Некоторые путешественники спокойно пакуют постельное белье в свои чемоданы, но мы крайне не советуем этого делать — с вас удержат его стоимость, а гостиничное белье стоит очень дорого.

Нельзя: матрас

Этот пункт может показаться очевидным и потому лишним, но несколько лет назад одна женщина попыталась украсть матрас в одном из британских отелей. Конечно же, ей это не удалось, поэтому не стоит рисковать — это с очень большой вероятностью влетит вам в копеечку и подпортит репутацию.

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Можно: туалетная бумага, салфетки

Если вы постоянно в дороге, то туалетная бумага вам может очень пригодиться, как и несколько салфеток из диспенсера.

Нельзя: полотенца

Чаще всего из гостиниц и круизных лайнеров воруют не халаты, а полотенца. Это настоящая головная боль для владельцев отелей, поэтому многие из них начали использовать отслеживающие устройства размером с фасолинку, прикрепленные на полотенца.

Можно: чайные пакетики, кофе, молоко

Если в прайс-листе мини-бара не указано иначе, то чайные пакетики и кофе — бесплатны. Можете выпить на месте, а можете взять с собой. Но за более дорогие кофейные капсулы, например, Nespresso, с вас могут удержать плату.

Нельзя: электроприборы

Неважно, что именно вы собрались умыкнуть — чайник или утюг, но это незаконно. Удивительно, но постояльцы время от времени пытаются украсть торшеры и настольные лампы.

Можно: гигиенический набор

В самолетах можно забрать с собой набор с носками, зубной пастой и щеткой, маской для сна и маленьким кусочком мыла.

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Нельзя: наушники

Во-первых, если вы летите в эконом-классе, то разве они того стоят? А во-вторых, если вы летите классом выше и вам выдают качественные наушники, например, марки Bose, то бортпроводники следят за тем, чтобы их вернули обратно.

Можно: письменные принадлежности

Вы можете брать расходные материалы: бумагу, конверты, но нельзя забирать пресс-папье, стаканчики для ручек или папки. Многие гостиницы для экономии заменили ручки на карандаши — их брать можно.

Нельзя: книги

Во многих отелях в номерах есть библия — ее всегда следует оставлять на месте. В некоторых гостиницах работает система обмена книгами, где вы можете взять почитать любую книгу и оставить свою. Но забирать их навсегда оттуда нельзя.

Можно: журналы

Журналы и другую периодику можно брать с собой, главное — не увлекайтесь.

Нельзя: шторы

Некоторые люди снимают шторы со штанги и пакуют в чемоданы. Если вы так сильно хотите сэкономить, то просто не останавливайтесь в гостиницах.

Можно: открытки

Открытки для этого и предназначены, чтобы подписать и отправить их близким. Поэтому можно взять открытку и прикрепить ее на холодильник на память о поездке.

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Нельзя: картины

Картины, как и шторы, — часть интерьера гостиничного номера, поэтому их нельзя уносить. Если вас поймают, то придется заплатить серьезный штраф и вас могут внести в черный список.

Можно: одноразовые столовые приборы

Они могут пригодиться, если вы решили перекусить, скажем, в парке или на ходу. Авиакомпании обычно считают, что приборы использованы и выбрасывают их, поэтому смело берите их с собой.

Нельзя: многоразовые столовые приборы

Нельзя брать с собой многоразовые предметы — ложки, вилки, ножи, посуду, солонки и перечницы. В конце концов проигрывает пассажир, поскольку компания начнет взвинчивать цены на билеты, чтобы компенсировать потери.

Нельзя: одеяла и пледы

Непонятно, зачем вам нужен плед, которым до вас укутывались десятки пассажиров, и который вряд ли когда-либо стирали.

Можно: вино и мини-бутылочки

Некоторые авиалинии не наливают вам напитки в бокал, а предлагают мини-бутылочки алкоголя. Эти напитки можно брать с собой на попозже.

Нельзя: напитки без разрешения

Некоторые пассажиры умудряются перелить на бортовой кухне дорогое вино в свою бутылку. Очень некрасиво.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Можно: пластиковые стаканы

Мы не знаем зачем они вам, но это не запрещено.

Нельзя: стеклянную, фарфоровую и керамическую посуду

Как бы вам она не понравилась, многоразовая посуда должна оставаться на своем месте.

Можно: приветственные цветы

В некоторых отелях постояльцев в номере приветствует поднос с чаем, соком, кофе и пара срезанных цветов. Мы, правда, не можем представить, как они будут выглядеть через несколько часов в сумке, но если они вам так нужны…

Нельзя: растения в горшках

Комнатные растения — такой же элемент интерьера как мебель и картины, поэтому если вы их заберете, то это будет кража.