Все по 7€: 5 самых бюджетных шопинг‑направлений Европы

Германия

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Что купить: одежду, обувь, посуду, косметику, спортивные товары.

Зимние скидки в ФРГ стартуют еще в ноябре, однако основной "ценопад" приходится на конец января и февраль. В это время вещи можно купить даже за 10 % от первоначальной стоимости!

Тем, кто умеет считать деньги, стоит присмотреться к KIK. В этих торговых центрах есть как одежда для взрослых и детей, украшения, спортивные товары, косметика, игрушки и многое другое. В Германии также популярен бренд C&A, рассчитанный на всю семью.

Куда ехать: самые интересные распродажи бывают в Берлине, а самые щедрые скидки — в Мюнхене, Дюссельдорфе и Дрездене (сюда также стоит ехать за мейсенским фарфором). Одежду люксовых марок по приемлемым ценам советуем искать в аутлетах Designer Outlet Berlin и Ingolstadt village.

Чехия

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Что купить: посуду, украшения, хрусталь, верхнюю одежду, косметику.

В магазинах Чехии распродажи устраивают четыре раза в год, самые масштабные из них приходятся на зиму и лето. Рождественские сейлы начинаются в декабре, однако на серьезные скидки магазины расщедриваются только в середине января. До конца зимы товары дешевеют до 50 %−70 %.

В Чехии можно купить натуральную косметику из Карловых Вар, ювелирные изделия из местного граната, хрусталь и стеклянную посуду. Среди чешских марок одежды спросом пользуются костюмы Blažek, а также дубленки и шубы Kon.

Куда ехать: главные торговые центры Чехии находятся в Праге. Один из самых больших — "Палладиум", в котором представлено более 100 марок. Изделия из граната стоит искать в магазинах Granat, а украшения из золота и камней — в Lapis Diamond. В Карловых Варах стоит покупать знаменитый хрусталь Moser, натуральную косметику, чешский фарфор, в том числе и знаменитые сервизы "Мадонна".

Финляндия

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Что купить: электронику, бытовую технику, детскую и взрослую одежду, косметику.

Тем, кто собирается обновить гардероб в Хельсинки, стоит брать билеты на конец января — февраль. Именно в это время магазины наконец‑то дают скидки в 70 %−80 %.

В торговых центрах Финляндии представлены все известные европейские бренды, но особого внимания заслуживают скандинавские марки. Так, в Lindex идут за качественным нижним бельем и яркой молодежной одеждой, в KappAhl можно одеть всю семью, а в Seppala подобрать базовые комплекты на любую погоду. В Финляндию также стоит приехать ради детской верхней одежды Reima или обуви Kuoma.

Куда ехать: наибольшее количество магазинов сосредоточено в Хельсинки. Например, стоит зайти в галерею Кампи, где собрано около 150 магазинов или съездить в аутлет Warehouse.

Испания

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Что купить: одежду и обувь, аксессуары, украшения.

Зимние распродажи в Испании, пожалуй, самые длинные в Европе. Как и в других государствах ЕС, они начинаются в конце декабря, однако завершаются весной. Например, в Каталонии сезон скидок продлится до 6 марта, в Стране Басков — до 31 марта, а в Галисии — до 7 апреля.

Особой популярностью среди шопоголиков пользуется одежда местных марок, таких как Desigual, Zara, Massimo Duitti, а также качественная обувь и косметика. Если нет времени ходить по бутикам, советуем заглянуть в магазины El Corte Ingles, где есть абсолютно все, от игрушек до бытовой техники и одежды.

Куда ехать: в Мадриде молодежную одежду стоит искать в районе Arguelles, на улице Gran Via — ювелирные украшения и аксессуары, в Barkilo собрано около 30 магазинов музыкальной техники, в Cuatro‑Caminos — бутики местных дизайнеров. Качественная недорогая обувь есть на рынке Zapatos Gueerrilleros около площади Puerta del Sol.

Хороший шопинг ждет туристов и в Барселоне. Советуем заглянуть в торговый центр Maremagnum или El Corte Ingles на площади Каталонии.

Польша

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Что купить: одежду, обувь, детские игрушки и коляски, строительные материалы, бытовую химию.

Как и во многих других странах Европы, распродажи в Польше проходят летом и зимой. Рождественские начинаются в декабре, однако основное падение цен приходится на конце января и февраль. Именно в это время в Варшаве, Белостоке, Сувалках или Гданьске особенно много туристов: за покупками сюда едут из Белоруссии, Германии, России и Литвы.

Список приобретаемого огромен — от подгузников и чая до запчастей и пластиковых окон. Особым спросом пользуется верхняя одежда, трикотаж и базовые наряды от Reserved, Tatuum и других местных марок.

Куда ехать: один из главных торговых центров Польши — Белосток. Здесь огромный выбор товаров для детей, бытовой техники и электроники. В Варшаве стоит заглянуть в ТЦ "Аркадия", а для любителей "Садовода" есть крытый рынок "Маривилска 44".