Все в дыму: 13 активных вулканов, на которых можно побывать

Delfi Turgid
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Ареналь, Коста-Рика
Все в дыму: 13 активных вулканов, на которых можно побывать
Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Вулканный" туризм в последние годы набирает обороты — туристов манят величественные горы, великолепная природа и ощущение опасного приключения. На Земле существует около 1500 активных вулканов и Reader's Digest рассказывает о 13 из них.

Йеллоустоунская кальдера, США

Йеллоустоунский национальный парк — пожалуй, один из самых впечатляющих заповедников в США, и к тому же он находится прямо над действующим вулканом. Йеллоустоунская кальдера образовалась примерно 640 тысяч лет назад при сильном извержении вулкана и теперь ее размеры составляют около 55 на 72 км. Подземное тепло питает гейзеры, фумаролы, горячие источники и бурлящие грязевые котлы. Под землей происходят землетрясения (от 1 до 3 тысяч раз в год), которые тщательно изучает сейсмологическая станция Университета штата Юта.

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Ареналь, Коста-Рика

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Delfi Turgid

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