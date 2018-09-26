Все в Ирландию! Топ-10 стран, которые больше всего разбогатеют к 2020 году

Эксперты МВФ представили экономический прогноз, в рамках которого оценили потенциал разных стран, а также составили рейтинг стран, которые более всего разбогатеют к 2020 году. Ниже мы расскажем об этих странах подробнее.

1. Макао

Foto: Jēkabs Andrušaitis

ВВП на душу населения: $143,12 тыс.

Мировой центр казино и азартных игр станет самым богатым местом на планете к 2020 г., полагают эксперты МВФ. Эта бывшая португальская колония расположена на юге Китая. Макао превратилось в центр азартный игр почти десятилетие назад.

Это единственное место в Китае, где азартные игры легальны, именно поэтому Макао привлекает тысячи людей не только с материкового Китай, но и со всего мира.

ВВП Макао вырос более чем втрое с 2001 г. согласно данным МВФ.