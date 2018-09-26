Вселенную Вестерос из "Игры престолов" в Ирландии сделают парком развлечений для туристов

Замки королей вселенной Вестерос из сериала "Игра престолов" после его завершения откроют для туристов. Декорации, расположенные в Северной Ирландии, превратятся в парк развлечений.

По дому Старков Винтерфелл, дворцу Королевской Гавани и штабу Ночного дозора можно будет прогуляться с экскурсией с 2019 года, пишет Variety со ссылкой на телеканал HBO. Также будет доступны павильоны Linen Mill Studios.

В зданиях мифического королевства оставят костюмы героев сериала, оружие и декорации. В музее можно будет ознакомиться с реквизитом всех сезонов телеэпопеи. Поклонники сериала смогут послушать рассказы о его производстве и увидеть архивные материалы съемок, среди которых будет объемный цифровой контент - с помощью интерактивной программы можно будет узнать, как создавались спецэффекты.

Аттракционы "Игры престолов" будут масштабнее всего, что публика когда-либо видела, заверяют в телеканале.

HBO уже активно сотрудничает с Министерством по туризму Северной Ирландии составлению туристического маршрута и его продвижению. Как ожидается, он привлечет в страну еще больше туристов.

Достопримечательности откроются для посещения после выхода восьмого сезона в эфир. Ранее сообщалось, что он, скорее всего, выйдет до конца мая 2019 года.

Foto: Kadrs no filmas/HBO

Отметим, в ноябре 2016 года в Лондоне проходила выставка, посвященная "Игре престолов". Поклонники сериала могли увидеть костюмы некоторых героев, созданные дизайнером костюмов Мишель Клэптон, а также эскизы, наброски и раскадровку некоторых эпизодов от концепт-художника сериала Уильяма Симпсона.

Первый масштабный передвижной проект, посвященный "Игре престолов", проехал по нескольким городам США и завершился в Нью-Йорке еще в начале 2014 года, когда телеканал HBO начал съемки четвертого сезона. Затем в течение девяти месяцев выставка путешествовала по различным городам и странам - была в Мехико, Рио-де-Жанейро, Осло, Торонто, Белфасте, Ванкувере и других.

Посетителям представили более 100 экспонатов из всех сезонов сериала: костюмы, оружие, декорации, драконьи яйца, Железный Трон. Также были показаны несколько экземпляров реквизита из предстоящего четвертого сезона.

"Игра престолов" является экранизацией фэнтези-саги "Песнь Льда и Огня" писателя Джорджа Мартина. Это произведение посвящено истории нескольких знатных семейств, гражданским войнам, интригам, отравлениям и магии. Его отличительными чертами является нетипичная для фэнтези неприкрытая "средневековая" жестокость, а также неожиданная, но оправданная логикой повествования гибель многих главных героев, что стало шоком для читателей, а потом и для зрителей.