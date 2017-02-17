Так, например, австрийцев раздражают невежественные вопросы вроде "А вы разве не немцы?", а итальянцев — "обожаю макарошки с кетчупом!". Турки не любят, когда их просят перевести "это предложение с арабского", указывая на турецкий текст, швейцарцы раздражаются, когда в их присутствии хвалят бельгийский шоколад.

Француза можно привести в бешенство, заявив ему, что "американское вино лучше", испанца — спросив, не латиноамериканцы ли его соотечественники, а португальца — называя его язык бразильским.

Литве, Эстонии и Латвии досталась "Вы из Прибалтики? То есть вы русские, да?", а Болгарии — "Все еще пользуетесь русским алфавитом?" (на самом деле болгары считают, что это русские пользуются их алфавитом — и это, кстати, ближе к истине). Чехов и словаков раздражает фраза "Вы же восточные европейцы, да?"