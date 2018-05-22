Выходные в Мадриде: подробный гайд для тех, кто не хочет ничего упустить

Delfi Turgid
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День второй
Выходные в Мадриде: подробный гайд для тех, кто не хочет ничего упустить
Foto: Shutterstock

Мадрид невозможно не любить. Жители Мадрида так им гордятся, что у них даже есть выражение: "desde Madrid al Cielo", что означает, что лучше Мадрида могут быть только небеса. Правда это или нет — решать вам. Для этого необязательно ехать в Мадрид на месяц — хватит и пары дней. А чтобы ничего не упустить, Rough Guides составил подробный гид на выходные.

День первый

Выходные в Мадриде: подробный гайд для тех, кто не хочет ничего упустить
Foto: PantherMedia/Scanpix
  • Прадо

Музей Прадо — главная достопримечательность Мадрида, ради обширных коллекций искусства сюда которой приезжают туристы со всего мира. Здесь собраны шедевры Босха, Эль Греко, Тициана, Рубенса, Веласкеса и Гойи.

  • Ретиро

Утолив культурный голод, позаботьтесь и о физическом теле. В парке Ретиро можно часами гулять, бегать, ездить на велосипеде или роликах. В парке расположены тихие сады, а по водам озера можно кататься на лодке. Обязательно посетите Хрустальный дворец, построенный в 1887 году в качестве теплицы для экзотических растений, чтобы полюбоваться на его архитектуру и посмотреть выставки.

Выходные в Мадриде: подробный гайд для тех, кто не хочет ничего упустить
Foto: Shutterstock
  • Обед

Чтобы отведать настоящей кастильской кухни и побаловать себя превосходными домашними десертами, загляните в Asador Arizmendi на площади Тирсо Де Молина.

  • Королевский дворец

Дворец был построен в XVIII веке по указу короля Филиппа V, который хотел продемонстрировать богатство и мощь короны. Невероятно роскошный королевский дворец с мраморными полами, потолочными фресками и золотой отделкой сейчас используется лишь для торжественных церемоний.

  • Кофе

Рядом с дворцом находится большая площадь, где в недешевом, но элегантном Café de Oriente можно выпить чашечку кофе в приятной атмосфере.

Выходные в Мадриде: подробный гайд для тех, кто не хочет ничего упустить
Foto: Shutterstock
  • Пласа-Майор

Одна из главных площадей города была построена в период, когда Мадрид стал столицей Испании в XVI веке. Сейчас здесь гуляют туристы, но площадь по-прежнему хранит атмосферу элегантности и величия. Посреди Пласа-Майор установлена статуя короля Филиппа III, выполненная в 1616 году.

  • Австрийский Мадрид

Австрийским Мадридом называют исторический район, где находятся здания, построенные во времена правления Габсбургской династии. Изысканная фламандская архитектура делает эту часть города особенно привлекательной.

  • Ужин

На ужин — тапас! Отправляйтесь в Уэртас, где тапас-бары расположены один рядом с другим и попробуйте фирменные вкусы в каждом из них. Не знаете, с чего начать? Попробуйте Casa Alberto, Casa González и Casa del Abuelo, а дальше вы уже сами войдете во вкус.

  • Фламенко

Завершите день местным горячим фламенко в Casa Patas. Лучшие дни — четверг и пятница.

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День второй

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Delfi Turgid

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