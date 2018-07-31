Выше только небо: 9 вещей, которые доступны пассажирам только в первом или бизнес-классе

Вы когда-нибудь принимали душ в полете? А массаж на высоте 10 000 метров? Все это возможно только в одном случае — если вы летите первым или бизнес-классом некоторых авиакомпаний. Smarter Travel рассказывает, чем еще балуют пассажиров, выложивших кругленькую сумму за билет.
Полет в собственном номере
Авиакомпания Etihad Airways предлагает своим пассажирам возможность путешествовать в отдельном номере с гостиной, спальней и душем. В гостиной стоит кожаный диван, два обеденных столика и 32-дюймовый телевизор, а в спальне пассажиры могут поспать на двойной кровати с постельным бельем от итальянских дизайнеров. Кстати, в спальне тоже есть телевизор и можно засыпать под любимый фильм или сериал. Билет в один конец в таком номере будет стоить 30 тысяч долларов.