Взгляд из Литвы: чем белорусские санатории стараются привлекать туристов?

В Гродненской области расположен десяток санаториев, в половину из которых интуристы могут приехать без виз. Одни санатории были построены ещё в советское время и реконструированы. Правда, над сервисом там, признаются чиновники, работа ещё ведётся. Другие санатории – новые, частные, в них уровень обслуживания значительно выше. DELFI.lt выяснял, что могут там найти адепты медицинского туризма из Литвы?

Кроме сельского туризма, Гродненщина предлагает широкий спектр услуг в области туризма медицинского - от стоматологии до гинекологии. Это стало одним из условий увеличения продолжительности безвизового режима - пяти дней сначала, как и десяти дней на данный момент для успешного и результативного санаторно-курортного лечения недостаточно, поэтому белорусскими чиновниками рассматривается возможность продления режима как минимум до 15 дней (Как приехать в Гродненскую область Белоруссии без виз можно прочитать здесь).

Санаторий "Жемчужина": терапия "как в Карловых Варах"

Foto: © Asmeninio albumo nuotr.

В трёх километрах от Гродно, на берегу реки Неман расположен небольшой, рассчитанный на 150 койко-мест санаторий "Жемчужина", построенный в 1967 году. Изначально "Жемчужина" была здравницей предприятия "Гродно Азот", и лишь после реконструкции в 2009 году стала доступна для визитёров со стороны.

"Только с 2010 года мы стали выходить на такой рынок, потому что перед нами поставили задачу привлечь к нам иностранных гостей и выходить на безубыточный вариант, – призналась главный врач санатория Алла Новацкая. – Если три года назад у нас работники предприятия составляли 70% отдыхающих, то теперь цифры изменились кардинально: сейчас у нас 40% работников предприятия и 60% нерезидентов Беларуси. Мы ушли на внешний рынок!".

С появлением в санатории клиентов из-за рубежа сотрудникам здравницы пришлось приналечь на иностранные языки. И если с польским языком, который на бытовом уровне, по словам главврача, знают практически все, в санатории проблем нет, с литовским всё гораздо сложнее. Впрочем, сотрудники "Жемчужины" уверяют, что способны найти общий язык практически со всеми.

Среди клиентов санатория - нерезидентов Беларуси лидируют россияне, им в затылок дышат поляки. Граждане Литвы по количеству визитов в "Жемчужину" занимают почётное третье место.

В санатории занимаются лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваний органов пищеварения и дыхания. Минеральная вода в санатории привозная, зато сапропелиевые грязи - местные, из близлежащего озера Дикое. Кроме грязелечения, в "Жемчужине" практикуют карбокситерапию - подкожные газовые инъекции, которыми, по словам главврача санатория Аллы Новацкой, славятся Карловы Вары.

Клиентам санатория предлагается проживать в одно- и двухместных номерах, расположенных в двух спальных корпусах "Жемчужина" и "Здоровье". Продолжительность среднестатистической путёвки – 12-14 дней, впрочем, предусмотрены и туры выходного дня. Стоимость одного койкоместа в день – около 30 евро. В эту сумму входит проживание, четырёхразовое питание и лечение. Дополнительные виды лечения отдыхающие приобретают отдельно. Есть и более дорогие номера с отдельной кухней.

Отличительными особенностями санатория сотрудники здравницы считают, во-первых, расположение в реликтовой дубовой роще на берегу реки в черте города, во-вторых, наличие отапливаемых переходов между спальными и процедурными корпусами.

В баре на территории санатория висит предупреждение о запрете на распитие своих спиртных напитков. Бутылка "Советского" шампанского предлагается за 3,8 евро, 50 граммов ликёра "Егермейстер" - 2,62 евро. Любители белорусских продуктов могут хлопнуть 50 гр настойки "Крепкий орешек", бальзама "Чёрный рыцарь" или водки "Дикая утка" всего за 46 евроцентов.

Трезвенникам посиделки в баре обходятся дороже: чашка латте из аппарата стоит 1,17 евро. Кофе не только с молоком, но и с сиропом, если он, конечно, будет в наличии, посетителям бара обойдется в 1,64 евро. Вместо печенья, которого, как и сиропа, иногда не бывает, к кофе в баре предлагают сосиску в тесте.