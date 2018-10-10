Wizz Air ужесточает правила провоза ручной клади

Бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о новой политике провоза багажа, согласно которой, с 1 ноября 2018 года только некоторые пассажиры смогут брать в салон самолета чемоданы с габаритами до 55x40x23 см.

С 1 ноября каждый пассажир Wizz Air будет вправе брать с собой в самолет одну ручную кладь (40x30x20 см), в свою очередь, пассажирам, которые приобрели услугу Wizz Priority, разрешат брать на борт также чемодан (55x40x23 см). Учитывая отзывы и меняющиеся привычки путешественников, компания установила стоимость регистрируемого багажа весом 10 кг в размере от 7 евро.

Ранее все пассажиры Wizz Air могли бесплатно брать на борт ручную кладь с габаритами до 55x40x23 см, а пассажиры с Wizz Priority могли дополнительно брать еще одну единицу ручной клади с габаритами до 40х30х18 см.

"Сейчас Wizz Air предлагает пассажирам паковать вещи c умом и приобретать услугу Wizz Priority, которая включает в себя бесплатную ручную кладь (40x30x20 см), возможность взять на борт чемодан (55x40x23 см), приоритетную регистрацию и приоритетную посадку за 5 евро", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Пассажирам, полеты которых состоятся после 1 ноября и которые были забронированы до 10 октября без оформления услуги Wizz Priority, разрешат бесплатно зарегистрировать багаж весом 10 кг. В свою очередь, бронирования с регистрируемым багажом получат привилегии услуги WIZZ Priority.

