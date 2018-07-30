Я на солнышке лежу: 10 лучших островов для пляжного отдыха

Ява имеет богатую историю. Здесь были найдены останки питекантропов и явантропов. На Яве зародились государства Матарам, Маджапахит, Демак.

Эта святыня буддистской религии представляет собой модель буддистской космологии. Храм входит в список важнейших архитектурно-исторических памятников ЮНЕСКО и относится к объектам всемирного наследия.

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