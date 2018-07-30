Я на солнышке лежу: 10 лучших островов для пляжного отдыха

Издание Travel & Leisure подвело итоги ежегодного опроса туристов и выяснило, какие острова туристы считают лучшими для отдыха.
1. Ява, Индонезия
Ява — остров в составе Индонезии. На острове находится главная достопримечательность Индонезии — храм Боробудур.
Эта святыня буддистской религии представляет собой модель буддистской космологии. Храм входит в список важнейших архитектурно-исторических памятников ЮНЕСКО и относится к объектам всемирного наследия.
Ява имеет богатую историю. Здесь были найдены останки питекантропов и явантропов. На Яве зародились государства Матарам, Маджапахит, Демак.