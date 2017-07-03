Яблоку негде упасть. Самые густонаселенные города будущего

Если мы посмотрим на современную карту мира с обозначением самых густонаселенных городов, то мы отметим, что она довольно равномерно расположены во всех частях света. Такие мегаполисы, как Москва, Нью-Йорк, Каир, Рио-де-Жанейро, есть на каждом континенте, с разными географическими и культурными условиями. Тем не менее, согласно прогнозам экспертов из Global Cities Institute, в будущем ситуация изменится.

В течение следующих 80 лет некоторые города вырастут в 10, а то и в 20 раз, превращаясь в города-гиганты, сравнимые по численности населения с целыми странами, такими как современная Германия, Франция или Великобритания.

Но самое интересное заключается в том, что ни один из этих городов не расположен в Америке, Европе, Китае или Австралии. Ниже представляем четыре крупнейших мегаполиса будущего.

Лагос

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Лагос уже сейчас является одним из самых крупных мегаполисов в Африке, а кроме того, это один из самых быстрорастущих городов мира. Фактически город растет так быстро, что никто точно не знает, насколько он большой.

По данным за 2011 г., в городе проживало 11,2 млн человек, а через год данные резко изменились – уже как минимум 21 млн жителей.

Согласно оценкам аналитиков Global Cities Institute к 2100 г. численность населения Лагоса достигнет 88,3 млн человек, и он станет крупнейшим городом в мире.