Британское издание The Telegraph собрало вместе 10 мест, где все же можно насладиться ранней весной. Температура воздуха приводится близкая к средним максимумам в это время года, так что учтите это и отнимайте несколько градусов.

1. Канарские острова

За ранним солнцем! 10 идей для путешествия на пасхальных каникулах
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Лансароте — не самый раскрученный из всех Канарских островов, но оно в это время года и к лучшему, ведь на более популярных курортах будет яблоку негде упасть. Еще можно рассмотреть острова Гомера и Иерро.

Солнышко: не менее девяти часов в день с температурой в районе 23-25 градусов. Зимние дожди к этому времени обычно уже заканчиваются.