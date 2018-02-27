Закрыть гештальт. 9 главных городов, которые надо посетить прежде чем гнаться за экзотикой

Delfi Turgid
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Зальцбург и магия музыки
Закрыть гештальт. 9 главных городов, которые надо посетить прежде чем гнаться за экзотикой
Foto: Shutterstock

Все больше и больше туристов отправляются в малоизвестные и менее популярные места за свежими впечатлениями, однако, по мнению Business Insider, лучше всего исследовать таинственные страны после того, как поставлены галочки напротив 9 самых важных городов.

Возможно, вы бывали в одном или нескольких из этих городов и даже посетили какую-нибудь достопримечательность, но вряд ли это можно назвать полноценным посещением. В этих городах стоит провести как минимум день, чтобы сполна проникнуться их атмосферой и познакомиться с ними поближе.

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Зальцбург и магия музыки

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Delfi Turgid

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