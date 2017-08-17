Закрыто на ремонт. Топ-5 любимых туристами мест, попавших под реновацию

Сиднейский оперный театр, Австралия

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В свой 44-й год рождения Сиднейский оперный театр (а точнее, его часть — театр Джоан Сазерленд) ушел на реконструкцию. На осуществление "подтяжки" внутреннего убранства самого посещаемого театра Сиднейской оперы было дано шесть месяцев и $45 млн.

Потребность в реновации связана с необходимостью замены оригинального оборудования театра 50-летней давности с истекшим сроком эксплуатации. Обновление будет включать в себя установку новых подъемников австрийского производства, а также осветительные установки и современное звуковое и проекционное оборудование. Все техническое оснащение театра станет более высокотехнологичным, безопасным и тихим.

Пока театр находится на реконструкции, его труппа будет выступать на других площадках, включая всемирно известный театр "Капитоль".

Как сообщила генеральный директор Сиднейского оперного театра Луиза Геррон, театр Джоан Сазерленд откроет свои отремонтированные двери для новогоднего гала-концерта.