"Зашли в турбюро Собака, Бык и Кролик...", или Выбираем куда поехать по китайскому зодиаку

Delfi Turgid
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Бык (1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
"Зашли в турбюро Собака, Бык и Кролик...", или Выбираем куда поехать по китайскому зодиаку
Foto: Shutterstock

Ровно неделю назад – 16 февраля – наступил китайский Новый год, и это отличный повод спланировать новое путешествие согласно вашему знаку китайского зодиака, пишет Business Insider.

Согласно лунному календарю, году вашего рождения соответствует одно из 12 животных китайского зодиака. 2018-й год — год Собаки, который несет удачу большинству знаков, что делает его отличным временем для путешествий. Мы собрали лучшие направления для путешествий для каждого знака.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

"Зашли в турбюро Собака, Бык и Кролик...", или Выбираем куда поехать по китайскому зодиаку
Foto: Shutterstock

Бангкок, Таиланд

Умные и обаятельные Крысы захотят отправиться в места со схожей энергетикой. Бангкок, столица Таиланда, очаровывает всех своих гостей благодаря прекрасным храмам, богатому шоппингу и яркой культуре.

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Бык (1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

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Delfi Turgid

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