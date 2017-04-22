Заветам чучхе верны: 12 фактов о Северной Корее, которые мы не знали

1. Марихуана — легальна

Foto: Shutterstock

В Северной Корее, так же как в Нидерландах и Уругвае, можно спокойно "курить травку". Никто не уничтожает посевы "травы". Более того — Северная Корея в прошлом экспортировала марихуану с целью заработать немного твердой валюты.

2. Алкоголь — свободно доступен

Не знаем, как в маленьких городах, но в Пхеньяне надраться в стельку — вообще не проблема. Более того, в городе хватает ночных заведений, которые свободно наливают всем, кто готов платить.

3. Грамотность — абсолютна

Foto: AP/Scanpix

В Северной Корее нет неграмотных людей — грамотность там 100-процента. Она на доли процента выше, чем в большинстве развитых стран (где она составляет обычно 99,x, где x — какая-то цифра, отличающаяся от страны к стране. Правда, надо учесть, что заявления о грамотности своего населения делали власти Северной Кореи. Никто их, конечно, проверить не может.

4. Уровень терроризма — ниже, чем в Европе

Этот факт признают в Европе. В частности, МИД Великобритании в летний сезон традиционно присваивает Северной Корее "низкий" рейтинг террористической опасности, тогда как большинство стран Западной Европы получают отметку "Высокий".

5. Год — не 2017

Foto: Shutterstock

У вас и у нас на дворе 2017 год. А в Северной Корее, которая единственная в мире живет по календарю чучхе — год 106-ой. Все потому, что за точку отсчета в нем взят год рождения Ким Ир Сена (1912). Впрочем, справедливости ради, в КНДР принято писать дату с указанием и "ихнего" года. Примерно так: "주체106(2017)년4월20일 (20 апреля 106 года чучхе [2017]).

6. Стадион — самый большой в мире

Стадион Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне вмещает порядка 150 тыс. человек. Ему мог бы составить конкуренцию Страговский стадион в Праге (на 220 тыс. зрителей), но не составляет — его сейчас не используют, как стадион.

7. Строй — не самый авторитарный

Foto: Reuters/Scanpix

Согласно топу Freedom House, составляемому каждый год, КНДР вовсе не самая авторитарная страна в мире. Сейчас она лишь на третьем месте, уступая Сомали и Сирии.

8. Попасть туда — не сложно

Вопреки распространенному мифу, попасть в качестве туриста в Северную Корею не так уж и сложно. В Европе полно туроператоров, которые легко продадут вам туда тур. Единственное "но" — забудьте о "диком туризме". Только по путевке, только с извещения властей и только в сопровождении местных гидов. И да, визы придется подождать — вплоть до двух месяцев.

9. Остаться там — еще проще

Foto: AP/Scanpix

Под "остаться" мы имеем в виду — попасть под арест и даже загреметь в тюрьму. При посещении КНДР вы просто обязаны следовать всем инструкциям (и да, придется склонить голову перед статуями лидеров), в противном случае вас действительно могут унизить "домашним арестом" в отеле, требованием написания объяснительных, а если вы совершите серьезный идеологический проступок или оскорбите "народ КНДР" в его лучших случаях — могут посадить за решетку. Свой троллинг и вызывающий бунтарский характер приберегите для стран с менее обидчивым "народом".

10. Внуков осужденного — оставляют в трудовых лагерях

Да, это правда. Если кто-то в КНДР признается виновным в уголовном преступлении и попадает в трудовой лагерь, вслед за ним отправляются все без исключения близкие родственники. И два поколения его потомков, даже рожденные в лагере — в лагере и остаются. Эта милая особенность системы правосудия КНДР носит название "наказание трех поколений".

11. Статуй Ким Ир Сена — 34 000

Foto: Shutterstock

В КНДР как минимум 34 тысячи статуй Ким Ир Сена, по одной на каждых 750 жителей. Мы не уверены, но рискнем предположить, что в СССР памятников Ленину было все же значительно меньше. И да, каждый житель страны должен носить изображение великого вождя. Особенно послушным туристам тоже могут подарить такой значок — не вздумайте отказаться!

12. Самый роскошный отель Пхеньяна — "дно"

Ryanggang Hotel на 330 мест в Пхеньяне — это гостиница, в которой вас скорее всего поселят, если вы все же решитесь на путешествие в КНДР. Несмотря на то, что это "гостиница первого класса", на Trip Advisor у нее рейтинг всего 2,5. И это действительно достижение — надо постараться, чтобы заработать там такую низкую оценку.