Завораживающие виды: золотая осень в болоте Окефеноки

Эти удивительные фотографии выглядят как полотна какого-то неизвестного художника. Но на самом деле – это фотографии деревьев, сделанные фотолюбителем Крисом Муром (Chris Moore). 41-летний фотограф постарался сымитировать полотна Моне, Ван Гога и Уильяма Тернера и у него отлично получилось!

Благодаря ряби на воде, отражения золотых, красных и зеленых листьев в воде размываются и образуют эффект масляной живописи. Эту первозданную красоту Крису удалось запечатлеть в болоте Окенфоки в штате Джорджия (США), где кроме него в этот момент никого не оказалось.

Foto: Vida Press

"В воде стояли сотни вековых кипарисов, одетые в разные цвета. Спокойствие этого леса и утренний туман, постепенно раскрывший для меня всю красоту... эти пейзажи – одни из самых удивительных, которые я видел за всю свою жизнь", - рассказал фотограф.