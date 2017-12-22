Завтрак в компании хищных птиц: в Италии открылось необычное кафе

Delfi Turgid
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Завтрак в компании хищных птиц: в Италии открылось необычное кафе
Foto: Shutterstock

В итальянской коммуне Палаццоло-суль-Ольо открылся первый в стране птичий бар Owl Cafè. Теперь кружку кофе и органическую еду можно разделить с филинами, сипухами и совами.

В необычном Owl Cafè живет пять хищных птиц, готовых составить компанию клиентам кафе: филины Ред и Сдентато, сипухи Уилл и Несквик и сова Хоуп. Прикасаться к ним и кормить их посетителям строго запрещено, пишет портал "Италия по-русски".

Совиные апартаменты раскинулись на 200 квадратных метров. Для комфорта пернатых обстановка заведения – с мягким светом и в спокойных тонах. Фотографировать можно без вспышки, а говорить гостям нужно тихо, чтобы не пугать птиц. Владельцы позволяют находиться в комнате с хищниками не более чем 10 посетителям одновременно.

Владельцы необычного кафе стремились совместить в Owl Cafè возможность близко увидеть птиц и заодно насладиться органической кухней. Подробнее о заведении можно узнать на странице Facebook.

Подобные кафе существуют по всему миру. Особенно популярны они в Японии.

Source info

Delfi Turgid

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