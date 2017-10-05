Здравоохранение: 10 стран, где болеть не страшно

Здравоохранение - эта та сфера, которую в Латвии традиционно принято ругать. Мол, и дорого, и врача хорошего не найти, и лекарства не те... На резонный вопрос "Где же лучше?" ответ нашел портал "Вести Экономики".

10. Швейцария

Система здравоохранения Швейцарии замечательна тем, что она представляет собой уникальное сочетание всеобщего обязательного медицинского страхования и рыночного подхода к оказанию медицинской помощи.

Подтверждением этого является тот факт, что продолжительность жизни в стране является одной из самых высоких в мире (84,9 года для женщин и 80,3 года для мужчин), а услуги швейцарской медицины славятся далеко за пределами страны.

Foto: Vida Press

Здравоохранение Швейцарии основано на обязательном медицинском страховании. С 1996 г. каждый житель страны независимо от возраста, социального статуса и гражданства обязан иметь полис обязательного медицинского страхования.

Обязательным медицинским страхованием в Швейцарии занимаются около 130 страховых компаний, и конкуренция между ними очень высокая. Больничные кассы оказывают также услуги добровольного медицинского страхования, в рамках которых пациенты могут получать дополнительные медицинские услуги или повышенный комфорт (например, отдельную палату в госпитале).

Больничные кассы работают с врачами и клиниками, включенными в список договорных учреждений и специалистов, но застрахованный может сам выбирать себе лечащего врача.