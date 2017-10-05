Здравоохранение: 10 стран, где болеть не страшно

10. Швейцария
Система здравоохранения Швейцарии замечательна тем, что она представляет собой уникальное сочетание всеобщего обязательного медицинского страхования и рыночного подхода к оказанию медицинской помощи.
Подтверждением этого является тот факт, что продолжительность жизни в стране является одной из самых высоких в мире (84,9 года для женщин и 80,3 года для мужчин), а услуги швейцарской медицины славятся далеко за пределами страны.
Здравоохранение Швейцарии основано на обязательном медицинском страховании. С 1996 г. каждый житель страны независимо от возраста, социального статуса и гражданства обязан иметь полис обязательного медицинского страхования.
Обязательным медицинским страхованием в Швейцарии занимаются около 130 страховых компаний, и конкуренция между ними очень высокая. Больничные кассы оказывают также услуги добровольного медицинского страхования, в рамках которых пациенты могут получать дополнительные медицинские услуги или повышенный комфорт (например, отдельную палату в госпитале).
Больничные кассы работают с врачами и клиниками, включенными в список договорных учреждений и специалистов, но застрахованный может сам выбирать себе лечащего врача.