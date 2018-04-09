Земля Лотте, парк Соомаа, альпаки и спа-центр: 10 вещей, которые вы будете делать в Пярну этим летом

Пярну у многих ассоциируется с морем, летом, пляжным фестивалем, спа и санаториями, однако этот небольшой и беспечный городок может предложить намного больше и не только летом, пишет TūrismaGids.lv.

От Риги до Пярну — всего лишь 182 километра, которые за пару часов можно проехать на автомобиле или автобусе, что делает Пярну идеальным решением для семейного отдыха на выходных.

Foto: Elen Juurma, visitestonia.lv

Летом можно купаться в Балтийском море, дети могут играть на детских площадках, а в прохладное время года всех желающих ждут спа-центры, аквапарки, а также Дом природы "Pernova", крупнейшая в Эстонии ферма альпака "Are", минизоопарк "Minizoo", где живут ящерицы и змеи. Пятым временем года лучше всего насладиться в Национальном парке Соомаа после ледохода, потому что местные реки выходят из берегов и можно ходить на лодках везде — даже по затопленным тропам и дворам.

Foto: Erakogu, visitestonia.ee

По пути из Риги слева стоят указатели в Деревню изобретателей, где живет дружелюбная собачка Лотте и ее друзья.

В Гильдии Марии Магдалены, что в центре города, можно поучаствовать в мастер-классе, чтобы изготовить для себя небольшой сувенир, который будет напоминать об этой поездке.

Планируя отдых, постарайтесь не делать программу слишком плотной, а выберите несколько пунктов, чтобы не спешить и насладиться сполна.