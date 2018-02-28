Жара - хорошо! Топ-25 пляжей планеты, на которых надо загорать в 2018 году (по мнению TripAdvisor)

Когда на улице снег и мороз, мы мечтаем о том, чтобы оказаться на белом песчаном пляже на берегу теплого моря с дивной голубой водой. Если же вы готовы перейти от желания к делу и купить билеты, то именно для вас Daily Mail рассказывает о лучших пляжах планеты.
1. Грейс Бэй, о. Провиденсиалес, Теркс Энд Кайкос
Лучший пляж в мире (на фото выше) с лазурной водой, мельчайшим, словно пудра, белым песком и ясным солнцем круглый год. Это одно из красивейших мест, где вообще можно оказаться — здесь можно отправиться на долгую прогулку, здесь тихо и мало людей, а вода до самого горизонта переливается самими разными оттенками синего и голубого.
- 1. 2. Байа-ду-Саншу, арх. Фернанду-ди-Норонья, Бразилия
- 2. 3. Варадеро Бич, Куба
- 3. 4. Игл-Бич, о. Аруба, Карибские острова
- 4. 5. Севен-Майл Бич, Гран Кайман, Каймановы острова
- 5. 6. Ла-Конча, Доностия-Сан-Себастьян, Испания
- 6. 7. Клируотер-Бич, Флорида, США
- 7. 8. Севен-Майл-Бич, Негрил, Ямайка
- 8. 9. Баваро-Бич, Доминиканская Республика
- 9. 10. Плайа-Норте, Исла Мухерес, Мексика
- 10. Места с 11 по 25-е