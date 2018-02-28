Жара - хорошо! Топ-25 пляжей планеты, на которых надо загорать в 2018 году (по мнению TripAdvisor)

Когда на улице снег и мороз, мы мечтаем о том, чтобы оказаться на белом песчаном пляже на берегу теплого моря с дивной голубой водой. Если же вы готовы перейти от желания к делу и купить билеты, то именно для вас Daily Mail рассказывает о лучших пляжах планеты.