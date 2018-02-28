Жара - хорошо! Топ-25 пляжей планеты, на которых надо загорать в 2018 году (по мнению TripAdvisor)

Delfi Turgid
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2. Байа-ду-Саншу, арх. Фернанду-ди-Норонья, Бразилия
Жара - хорошо! Топ-25 пляжей планеты, на которых надо загорать в 2018 году (по мнению TripAdvisor)
Foto: Shutterstock

Когда на улице снег и мороз, мы мечтаем о том, чтобы оказаться на белом песчаном пляже на берегу теплого моря с дивной голубой водой. Если же вы готовы перейти от желания к делу и купить билеты, то именно для вас Daily Mail рассказывает о лучших пляжах планеты.

1. Грейс Бэй, о. Провиденсиалес, Теркс Энд Кайкос

Лучший пляж в мире (на фото выше) с лазурной водой, мельчайшим, словно пудра, белым песком и ясным солнцем круглый год. Это одно из красивейших мест, где вообще можно оказаться — здесь можно отправиться на долгую прогулку, здесь тихо и мало людей, а вода до самого горизонта переливается самими разными оттенками синего и голубого.

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2. Байа-ду-Саншу, арх. Фернанду-ди-Норонья, Бразилия

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Delfi Turgid

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