Жаркий климат: 10 лучших стран для жизни

В частности, многие финские экспаты переезжают в другие страны в том числе и в связи со стремлением жить в более мягком климате. 66% опрошенных из этой страны назвали теплый климат потенциальным преимуществом для переезда.
Среди представителей других наций, которые думают аналогичным образом, можно выделить ирландцев (64%), британцев (63%) и россиян (62%).
Эти страны считаются не самыми благоприятными с точки зрения климатических условий.
В результате исследования был составлен рейтинг лучших стран для переезда с точки зрения благоприятного климата. Ниже расскажем о них.
1. Мальта
92% опрошенных экспатов считают, что Мальта – это идеальное место для переезда, если вы любите солнце. При этом 9 из 10 экспатов отмечают, что здесь легко обосноваться и начать новую жизнь. 69% утверждают, что в этой стране легко завести друзей. Для сравнения, в среднем в мире этот показатель – всего 45%.
Климат Мальты — средиземноморский. Зима очень мягкая с проходящими дождями в противовес сухому и жаркому лету.