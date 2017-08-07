Жаркий климат: 10 лучших стран для жизни

При выборе нового места жительства люди обращают внимание не только на стоимость жизни и уровень жизни в стране, но и на климат. Часто люди пожилого возраста стремятся переехать в регион с более мягким климатом и теплой погодой. В недавнем исследовании Expat Insider, в рамках которого были опрошены свыше 14 тыс. экспатов из 191 страны мира, был составлен рейтинг лучших стран для тех, кто любит солнце.

В частности, многие финские экспаты переезжают в другие страны в том числе и в связи со стремлением жить в более мягком климате. 66% опрошенных из этой страны назвали теплый климат потенциальным преимуществом для переезда.

Среди представителей других наций, которые думают аналогичным образом, можно выделить ирландцев (64%), британцев (63%) и россиян (62%).

Эти страны считаются не самыми благоприятными с точки зрения климатических условий.

В результате исследования был составлен рейтинг лучших стран для переезда с точки зрения благоприятного климата. Ниже расскажем о них.

1. Мальта

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92% опрошенных экспатов считают, что Мальта – это идеальное место для переезда, если вы любите солнце. При этом 9 из 10 экспатов отмечают, что здесь легко обосноваться и начать новую жизнь. 69% утверждают, что в этой стране легко завести друзей. Для сравнения, в среднем в мире этот показатель – всего 45%.

Климат Мальты — средиземноморский. Зима очень мягкая с проходящими дождями в противовес сухому и жаркому лету.