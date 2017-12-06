Зимние каникулы: 9 бюджетных направлений на любой вкус

Еще не придумали как провести зимние каникулы? А как насчет наведаться в резиденцию Санты, покататься на лыжах в Карпатах, заценить сюрреалистичную природу зимней Балтики и искупаться в теплых купальнях Будапешта посреди зимы? Портал 34travel.me составил подборку из 9 увлекательных вариантов.

Финляндия

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Летом в Финляндии все равно холодно, поэтому чтобы полнее ощутить дух этой страны, отправляться туда лучше в соответствующий сезон. Походить на лыжах по скрипучему снегу, покататься на коньках, а, замерзнув, согреться в знаменитой финской сауне, а если повезет – можно увидеть северное сияние.

Отдельным пунктом к посещению должна стать резиденция Санта-Клауса в Лапландии. Правда, как раз в это время у Санты наплыв гостей – в праздники в деревню летают чуть ли не чартерами.

Германия

Германия – это, конечно, не только Берлин. И если вы не хотите тратить свой летний отпуск на посещение этой страны, используй зимние каникулы, чтобы отправиться по одному из направлений, куда неизменно летают лоукосты.

Бремен – небольшой, но прогрессивный и до мелочей продуманный город, в котором жизнь кипит круглосуточно благодаря студенческой тусовке, блошиным рынкам и культурным центрам. Во Франкфурте можно окунуться в деловую атмосферу настоящей финансовой столицы, а в Кельне – напротив, почувствовать дух старой Германии с ее готической архитектурой, пивом и шоколадом. А если не будете тормозить с билетами, то еще застанете рождественские ярмарки в одном из сказочных немецких замков.

Италия

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Зимой в Венеции наконец спадает поток туристов, так что это отличное время, чтобы побродить по древним улицам более-менее свободно, разобраться в испещренной каналами паутине города, отыскать произведения искусства знаменитых венецианцев и попасть хотя бы в несколько из сотни восхитительных соборов. Уважительно относитесь к городу и соблюдайте его правила, иначе рискуете заработать внушительный штраф.

Румыния

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Румыния все еще остается не самым исследованным направлением Восточной Европы, и напрасно! В Бухаресте легко можно обнаружить современный европейский город, "восточный Париж", только гораздо дешевле. А в Трансильвании – горы, где можно достаточно бюджетно покататься на лыжах, огромные замки и крепости и идеально сохранившуюся архитектуру времен Габсбургов в небольших уютных городах. Местные по-балкански расслаблены, приветливы и любят повеселиться, так что вы без труда станете участником какого-нибудь массового гуляния.

Литва

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Куршская коса с ее сплошной полосой песчаных белых дюн и подмерзшим морем зимой выглядит еще более сюрреалистично, а цены на жилье в Ниде падают чуть ли не в два раза. Отправившись на прогулку в лес, вы без труда повстречаете зайца, лису или даже косулю. Если планируете поездку на середину февраля – зацепите европейский тур модных King Krule или Ghostpoet в Вильнюсе.

Чеxия

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В Прагу многие отправляются на Новый год, но подождите немного и устройте романтическую поездку со своей "половинкой" на 14 февраля, чтобы вместе побродить по узким старинным улочкам, выпить горячего вина или медовухи, подняться на один из холмов и рассмотреть все детали города сквозь прозрачный зимний воздух.

Турция

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В Стамбуле – бывшей столице Римской, Византийской, Латинской и Османской империй – должен побывать каждый хотя бы раз в жизни. Город, возникший на пересечении европейской и азиатской цивилизаций, хранит в себе память об этих великих эпохах. Чтобы согреться и восстановиться после длительных прогулок среди мечетей и дворцов, отправляйтесь в традиционную турецкую баню – хаммам, – а стакан свежевыжатого гранатового сока придаст заряд бодрости и сил.

Венгрия

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Сочетание имперской строгости и балканского раздолбайства легко найти в Будапеште. Изучите холмистую, раскрепощенную, коттеджную Буду и бессонный, торговый, помпезный Пешт, завершите вечер в районе руинных баров, а на следующий день отправляйтесь в легендарные купальни – в конце концов, где еще купаться зимой?

Дания

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Один из самых счастливых европейских городов, Копенгаген однозначно поднимет настроение и вам. Хотя здесь в замке живет самая настоящая королева, музеи современного искусства, блошиные рынки и бесконечные тусовки уводят его далеко за рамки представления о городе из сказок Андерсена. Обязательно покатайтесь на ультрасовременном метро и зацепите хипового настроения в коммуне Христиании.