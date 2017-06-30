Золотые пески+. 11 лучших пляжей Болгарии на все случаи отдыха

Протяженность морского побережья Болгарии составляет без малого 400 километров. Уж конечно, на этих бесконечных километрах должно быть много хороших пляжей, верно? Верно. Вот 11 лучших из них.

Пляжи Приморско

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У курорта Приморcко два больших пляжа — Юный и Северный, они даже соединены висячим мостом. Отличаются пляжи своей негласной специализацией — Южный с пологим берегом больше подходит для семейного отдыха. А Северный отличается менее спокойным морем и, как следствие, меньшим количеством людей и медуз.

Золотые пески

Легендарный символ пляжного отдыха Болгарии поражает разнообразием. Горки и аниматоры для детей, активная ночная жизнь для родителей. С одной стороны "Акваполис", с другой — морские прогулки и экскурсии к руинам скального монастыря Аладжа XII века. Между ними — во всех смыслах — освежающая и оздоравливающая вода из минерального источника поблизости.

Албена

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Курорт Албена славится самыми широкими в Болгарии пляжами. В нагрузку к ним положены неглубокое море и мелкий чистый песок — идеальный пляж для семейного отдыха. Рядом с отелем "Добруджа" есть лечебные грязи, можно полетать на параплане, покататься на джипах во время сафари и посетить летнюю резиденцию румынской королевы Марии Эдинбургской.

Дюны

В полном соответствии с названием курорт Дюны ждет тех, кто хочет любоваться дюнами и дышать целебным воздухом. В округе много отелей, работающих по принципу "все включено", море мелкое, пляжи чистые… пока вы на пляжах. За пределами условной зоны отдыха есть излюбленные серферами места. В округе есть и спортивные развлечения, включающие в себя игру в теннис, стрельбу из лука и танцы в учебных студиях.

Какао-Бич (Солнечный берег)

A post shared by Cacao Beach (@cacaobeachofficial) on Jun 28, 2017 at 2:21am PDT

Любимое место любителей электронной музыки — в сезон там регулярно выступают DJ Tiësto, Armin van Buuren и прочие звезды. Но — по вечерам. А днем это место захвачено семьями, приехавшими в поисках пляжного отдыха. Развит на курорте и активный отдых на воде.

Смокини

От Созополя до пляжа Смокини "кусочек", но необязательно преодолевать его пешком — с Площади Черного моря туда ходит специальный шатл-паровозик. Пляж — не для семейного отдыха, сразу говорим. Волны крутые, как и нравы — Смокини любят нудисты и шумные молодежные компании. А еще в округе полно дайверов и, соответственно, заведений, которые удовлетворяют спрос любителей подводных приключений.

Золотая рыбка

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Еще один пляж в окрестностях Созополя. Поскольку от города он в трех километрах, многолюдным его не назовешь. Это место любят те, кому надо уединится или хотя бы оказаться вдали от широких народных масс. В наличии кемпинг, кафе и школа серфинга.

Поморие

В Поморие два больших пляжа — Центральный и Восточный. Отличаются они мало, а объединяет их почти черный песок (спасибо высокому содержанию железа) и необычайно прозрачная вода в море. Пляжи вполне обустроенные и подходят для семей с детьми. Рядом также находится курорт с лечебными солями.

Шкорпиловци

A post shared by Denis Solokha (@den_solokha) on Jun 27, 2017 at 9:09am PDT

Уединенное местечко в 40 км к югу от Варны. Длина пляжа целых 13 километров и это, похоже, болгарский рекорд. Людей там крайне мало, вода крайне чистая, а воздух — крайне свежий. Впрочем, все "крайне" с поправкой на то, что это все же курорт. Отсюда и наличие отелей, и прочей полезной для отдыха инфраструктуры.

Болата

Пляж в виде подковы "прячется" между скал и леса в бухте Болата в 14 километрах от Каварны. Песок — есть, море — есть, даже утки и те — есть. Если повезет, будут и дельфины, которые подплывают настолько близко, что их можно фотографировать с берега (но лучше с лодки). Неподалеку есть интересные скальные пещеры, а если забраться на гору перед закатом… ну, вы поняли.

Синеморец

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Этот курорт подойдет тем, кто находится в поиске "экологически чистого" отдыха, ведь он расположен в природном заповеднике. Соответственно и развлечения тут все больше связаны с природой — прогулка по реке или по природным тропам в окрестностях. "В нагрузку" идут живописные скалы и красивые виды на море и скалы.