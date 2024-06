Virkne organizāciju paudušas iebildumus pret Veselības ministrijas (VM) iecerēto zāļu cenu reformu, kura paredz samazināt zāļu cenu. Jaunais zāļu uzcenojuma modelis, kas varētu stāties spēkā 1.novembrī, visvairāk ietekmēšot tos recepšu medikamentus, kas maksā septiņus un vairāk eiro, jo tieši to dēļ Latvijas iedzīvotāji brauc uz Lietuvu un Igauniju.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) tiesību aktu portālā norāda, ka zāļu deklarētās cenas Igaunijā un Lietuvā var būt atšķirīgas, tādēļ VM aicināta precīzāk definēt, kuras valsts - Igaunijas vai Lietuvas - cenas kurā pozīcijā tiks ņemtas par atskaites mērauklu. Šādos gadījumos, izvēloties zemāko no abu cenām, VM piedāvātais risinājums ietver pieejamā zāļu klāsta samazināšanās risku, jo zāļu cenas ir jāvērtē kompleksi. Proti, kompleksa piedāvājuma ietvaros vienā valstī vienu zāļu vienošanās cenas kaut kādu iemeslu dēļ var būt zemākas, bet citu - augstākas, skaidro LDDK.

LDDK arī aicina ņemt vērā, ka zāļu vairumtirdzniecības cenas ietekmē ļoti daudzi faktori, tostarp tādi, kas ir ārpus nozares uzņēmumu ietekmes sfēras. Piemēram, ļoti būtiski zāļu cenas ietekmē tas, vai konkrētās zāles ir vai nav ietvertas kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī kompensācijas intensitāte. Vēl viens no ietekmējošajiem faktoriem ir tas, ka Latvijā ir augstāki darba nodokļi, kas ir papildus slogs Latvijā strādājošajiem nozares uzņēmumiem.

Izvirzot tādus tādus kritērijus, kurus no ražotāja neatkarīgu iemeslu dēļ nevar izpildīt, pastāv pieejamā zāļu klāsta samazināšanās risks, uzskata LDDK.

Asociācijas skaidro, ka kompensējamo zāļu cenu un nekompensējamo zāļu cenu salīdzināšana nav iespējama, jo zāļu iegāde pacientam Lietuvā un Igaunijā ir valsts apmaksāta, bet Latvijā to apmaksā privātpersona. Tāpat arī pastāv dažādi izrakstīšanas nosacījumi kompensējamām zālēm un nekompensējamām zālēm, kas nav salīdzināmi starp šīm valstīm. Turklāt šāda cenu salīdzināšana nekompensējamām zālēm nepastāv ne Lietuvā, ne Igaunijā, bet konkrētās sistēmas ieviešana var vēl vairāk veicināt zāļu deficītu Latvijā.

Savukārt SIA "Benu aptieka Latvija" iebildumos pauž, ka plānotais uzcenojuma modelis noteikts, neveicot datos balstītu novērtējumu. Tas nosakot fiksētu zāļu uzcenojumu, kas praksē nozīmē to, ka, pat mainoties zāļu ražotāja noteiktai cenai, kā arī pieaugot visiem izdevumiem aptiekas darbības nodrošināšanai, aptiekas ieņēmumi no konkrēto zāļu pārdošanas nemainīsies. Šādā veidā, nenosakot regulāru indeksāciju jebkādiem noteiktiem tarifiem, maksām un piemaksām, aptiekām tiek liegtas attīstības un izaugsmes iespējas, kā arī radīti priekšnoteikumi, lai aptiekas piespiedu kārtā izvērtētu savu zāļu sortimentu, atsakoties no nerentablu zāļu tirdzniecības, kas savukārt novedīs pie zāļu pieejamības samazināšanās gala patērētājiem, skaidro uzņēmums.