14. Saeimas deputātiem kompensācijās līdz šim izmantoti vairāk nekā 444 000 eiro. Lielākā daļa no tiem jeb 264 000 eiro pārskaitīti dzīvojamo telpu īrei, bet transporta izdevumu kompensācijās izmaksāti gandrīz 180 000 eiro, sestdien vēstīja LTV "Panorāma". Bet šādas kompensācijas nesaņem visi deputāti.

Apkopojot datus par visiem deputātiem - tai skaitā arī tiem, kas parlamentā bijuši tikai uz laiku - visvairāk kompensācijās ir saņēmuši Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) deputāti. ZZS gadījumā tie ir 70% jeb 14 deputāti no 20, liecina LTV apkopotā informācija.

Skatot individuālu deputātu saņemtās kompensācijas, lielāko saņēmusi deputāti Līga Kozlovska no ZZS – kopā viņa saņēmusi gandrīz 18 000 eiro jeb mēnesī virs 900 eiro.

Otrais lielāko kompensāciju saņēmējs – Viktors Pučka no "Stabilitātes" – virs 16 000 eiro, trešā – Ramona Petraviča no "Latvija pirmajā vietā", kura arī saņēmusi gandrīz 16 000 eiro. Ceturtajā un piektajā vietā attiecīgi Anita Brakovska no ZZS un ārpus frakcijām esošā Viktorija Pleškāne, kurām abām izmaksāti katrai aptuveni 15 000 eiro.