Kupčs skaidro, ka brīdī, kad noticis insults, katru minūti iet bojā aptuveni divi miljoni cilvēka nervu šūnu, no kurām katra atbild par savu funkciju. Išēmiskā insulta pirmajās stundās izmaiņas datortomogrāfijas izmeklējumos praktiski nav redzamas vai redzamas ļoti minimāli, un tās atpazīt ar neapbruņotu aci ir izaicinoši. Tam nepieciešama zinošu speciālistu pieredze un kompleksa simptomu analīze. Taču jaunais risinājums iecerēts kā palīgs radiologiem, uzlabojot diagnostikas precizitāti.

Tāpat kā cilvēka smadzenes, arī MI lēmumu pieņem secīgas faktu analīzes rezultātā. "Sinapse" sastāv no vairākiem neironu tīkliem un vairāku datorredzes algoritmu kombinācijām, kur katrai no tām ir kāds konkrēts uzdevums. Tiek analizēts katrs smadzeņu slānis, cenšoties saprast, vai tajā varētu atrasties patoloģija. Tā kā katra cilvēka smadzenes atšķiras, risinājumam svarīgi iemācīties pielāgoties to specifikai. Analizējot izmeklējumus, "Sinapse" palīdz aprēķināt arī radioloģijā starptautiski izmantoto "aspekta skaitli", iezīmējot pacienta stāvokļa nopietnību. Informāciju apkopojot, algoritms izvērtē visu pieejamo informāciju nosakot, vai pacientam varētu būt insults un kurus smadzeņu apgabalus tas skāris. Pateicoties mijiedarbībai starp ārstiem un MI risinājumu izstrādātājiem, "apmācības" jeb kalibrēšanas process turpinās, uzlabojot risinājuma analītikas spējas.