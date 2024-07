LMA vadība pavasarī pārtrauca darba tiesiskās attiecības ar docentu. Ameļkovičs jau iepriekš tika atstādināts no darba par nepieklājīgiem izteikumiem internetā.

Iepriekš vēstīts, ka Rīgas pilsētas tiesa otrdien turpināja skatīt lietu, kurā bijušais Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Mūzikas tehnoloģiju katedras vadītājs Rolands Kronlaks vērsies tiesā pret akadēmiju par viņa atstādināšanu no darba.

LTV raidījums "Panorāma" iepriekš vēstīja, ka viņš uzskata, ka atstādināšana no darba par iespējamu seksuālu uzmākšanos studentēm bijusi prettiesiska, jo sodu par nepiedienīgu komunikāciju ar studentēm viņš bija jau saņēmis.

Kronlaka advokāts Andris Lazdiņš uztur nostāju, ka netika ievērots dubultās sodīšanas aizliegums un tika nokavēts uzteikuma termiņš. Lai arī lietas materiāli nav pilnībā pieejami saistībā ar trauksmes cēlēju ziņojumiem, Lazdiņam zināms, ka tajos norādītie pārkāpumi ir bijuši laika posmā no 2013. līdz 2019.gadam.

"Darba likums vienlaikus paredz to, ka par pārkāpumiem darbinieku var atbrīvot no darba, ja tas ir izdarīts gada laikā. 12 mēnešu laikā no izdarīšanas brīža. Un mēs uzskatām, ka arī šis likuma noteikums ir vistiešākajā veidā pārkāpts," raidījumā pauda advokāts.