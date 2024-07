Sestdien Jūras spēku (JS) Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC Rīga) saņēma informāciju no igauņu kolēģiem par diviem jūrā pazudušiem cilvēkiem, kuri ar ūdens motocikliem bija ceļā no Kaltenes uz Roņu salu, informē JS sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Kalniņa. Vietne Bezvēsts.lv ziņo, ka viens no pazudušajiem - Jevgēņijs Kints ir atrasts dzīvs. Oficiāla apstiprinājuma no valsts iestādēm pagaidām nav.