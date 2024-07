LETA arhīvs liecina, ka Latvijas specdienetos priekšnieki amatos atrodas samērā ilgu laiku. Mežvieta priekštecis Jānis Reiniks amatā atradās laikā no 1999. līdz 2014.gadam.

Jānis Kažociņš Satversmes aizsardzības biroju vadīja no 2003. līdz 2013.gadam. Viņa pēctecis Jānis Maizītis amatā atradās no 2013.līdz 2021.gadam. 2018.gadā Saeima viņu apstiprināja uz vēl vienu pilnvaru termiņu, taču viņš to nesagaidīja, jo nomira.