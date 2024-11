Latvijas biškopības biedrības (LBB) pārstāvji informēja, ka lielākās problēmas biškopības nozarē Eiropas Savienības (ES) līmenī patlaban ir falsificēta medus tirdzniecība un liela apjoma lētā medus imports no trešajām valstīm. Apjomīgais medus imports no Ķīnas un Ukrainas negatīvi ietekmē Latvijas un ES medus tirgu. ES medus fasēšanas uzņēmumi lielā apmērā importē medu no trešajām valstīm, bet ES biškopju noliktavās jau vairākus gadus krājas medus kuru nav iespējams pārdot.