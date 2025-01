Latvija sinhronizējas ar Eiropas energotīklu. Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Lai arī ar jaudīgiem starpsavienojumiem Baltijas valstis ir labi savienotas ar Eiropu, tomēr mūsu elektroapgādes sistēmas vēsturiski izbūvētas un vēl pašlaik darbojas IPS/UPS (integrēta energosistēma/vienota energosistēma) sistēmā, kur frekvenci kontrolē Krievija. Pat ja Baltijas valstis vairs neiegādājas elektroenerģiju no Krievijas un Baltkrievijas, tās aizvien atkarīgas no šīm divām valstīm, jo saslēgtas vienā tīklā.

Atslēgšanās no BRELL un sinhronizācija ar Eiropas energotīklu stiprinās Baltijas reģiona energoneatkarību. Darbs pie šī procesa notiek jau kopš 2007. gada, tas ir bijis ilgs, sarežģīts un prasījis ieviest būtiskas izmaiņas pārvades tīkla infrastruktūrā un vadības tehnoloģijās. Sinhronizācija ir stratēģisks projekts ar Eiropas Savienības (ES) politisku un finansiālu atbalstu, kas īstenots Baltijas valstu ciešā sadarbībā. Sinhronizācijas projektu Latvijā īsteno AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un veic to trīs jomās:

"Ļoti daudz ir investēts elektropārvades līnijās – vai nu uzbūvētas no jauna, vai atjaunotas līnijas 500 km garumā. Izbūvēti sinhronie kompensatori Baltijā. Latvijā šobrīd ir viens, bet būvniecības stadijā ir vēl divi. Tāpat arī AST investējis bateriju sistēmās, IT sistēmās un investējam arī personālā – personāls izgājis specifiskas apmācības, lai jaunajos apstākļos varētu uzturēt sistēmas drošumu un stabilitāti," diskusijā par sinhronizāciju skaidroja AST valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Viens no vislielākajiem sinhronizācijas ieguvumiem ir Baltijas enerģētiskās neatkarības nostiprināšana un pilnīga saišu saraušana ar Krieviju un Baltkrieviju. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, Latvija ir pārtraukusi elektroenerģijas importu un eksportu no Krievijas un Baltkrievijas. Šie apstākļi ir bijis mudinājums sinhronizāciju pabeigt agrāk par plānotajām 2025. gada beigām, un to sagaidīsim jau februārī. Pilnīga integrēšanās kontinentālās Eiropas energoinfrastruktūrā nozīmēs arī paaugstinātu elektroapgādes drošību, it īpaši ģeopolitiskās nenoteiktības apstākļos.