Prom no BRELL: atslēgšanās no Krievijas tīkla noritējusi veiksmīgi

Latvijas atslēgšanās no Krievijas elektrotīkla noritējusi veiksmīgi, liecina informācija AS "Augstsprieguma tīkls" mājaslapā.

Sestdien Baltijas valstis, sākot no dienvidu puses, atslēdzās no Krievijas tīkla. Vispirms Lietuva atvienojās no Krievijas un Baltkrievijas, pēc tam no Krievijas tīkla atvienojās Latvija un tad - Igaunija.